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أوقاف الشيخ محمد الماجد توقع عقد شراكة مجتمعية مع 3 جهات

أوقاف الشيخ محمد الماجد توقع عقد شراكة مجتمعية مع 3 جهات
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تواصل – فريق التحرير:

وقعت أوقاف الشيخ محمد بن عبدالله الماجد عقد شراكة مجتمعية ثلاثية مع الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم وجامعة الملك سعود لإجراء ٣٠ عملية لتأهيل أكثر من ٣٠ مريض لإعادة ممارسة المشي.
وتأتي هذه المبادرة مساهمة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ من خلال مشاركة القطاع الغير الربحي في رعاية مشاريع خدمة المجتمع، وهي امتداد لتنفيذ وصية الواقف الشيخ محمد بن عبدالله الماجد – رحمه الله – في دعم المشاريع الطبية وغيرها من المشاريع.
وتوزعت أدوار الشركة بين الشركاء متمثلة في الإشراف الإداري من قبل جامعة الملك سعود و الإشراف الفني من قبل الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم و الرعاية المالية من قبل أوقاف الشيخ محمد الماجد – رحمه الله -.
وأبرم الاتفاقية كلٌ من عضو مجلس النظارة بأوقاف الماجد الدكتور / ماجد بن محمد الماجد ، و المدير العام التنفيذي للمدينة الجامعية بجامعة الملك سعود / أ.د. عبدالرحمن بن محمد المعمر ، و رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمرضى الروماتيزم / د. محمد أحمد عمير .   .
من جانبه، نوه أ.د. عبدالرحمن المعمر أن هذه الاتفاقيات والشراكات تحقق التكامل بين الشركاء في حرصهم على خدمة المجتمع في الجانب الصحي لتحقيق الأهداف المنشودة و النبيلة.
الجدير بالذكر أن الاتفاقية تم التوقيع عليها بمقر المدينة الطبية بجامعة الملك سعود.
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