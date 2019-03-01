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«المانجو».. كنز من الفوائد الصحية

«المانجو».. كنز من الفوائد الصحية
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تواصل – الرياض:

نصح أستاذ علم العقاقير أ.د. جابر القحطاني، بتناول ثمرة المانجو لما تحتويه من كمية كبيرة من فيتامين (ج)، ومتفردة بما تحتويه من كميات كبيرة من البيتاكاروتين، الذي يعمل كل منهما كمضاد للأكسدة القوية، ويبطلان كذلك بدورهما آثار جزئيات الأكسجين الضارة المعروفة بالشقوق أو الجذور الحرة؛ وهو أمر مهم جداً؛ لأن الجذور الحرة من الممكن أن تدمر الأنسجة الصحية في الجسم وتتسبب في حدوث الأمراض.

وأوضح القحطاني، أن ثمرة مانجو واحدة تحتوي على 9 ملِّيجرامات من البيتاكاروتين؛ أي 50 – 82 ٪ من الجرعة اليومية الموصى بها التي تقدر بنحو 6 – 10 ملِّيجرامات، كما تحتوي على 75 ملِّيجراماً من فيتامين ج؛ أي 95 ٪ من المقدار اليومي؛ حيث يعد هذا الخليط من هذين المركّبين مفيداً للغاية للصحة العامة.

ولفت إلى أن مضادات الأكسدة ليست وحدها التي تجعل المانجو مفيدة للقلب، ولكنها تحتوي على ألياف تلعب دوراً مهمّاً في الصحة؛ حيث وجد أن ثمرة واحدة من المانجو تمد الجسم بنحو 6 جرامات من الألياف؛ أي أكثر من الكمية التي نحصل عليها من تناول كوب من نخالة الشوفان.

مضيفاً أن نحو نصف كمية الألياف في المانجو من النوع القابل للذوبان في الدهون؛ حيث أثبتت دراسة تلو الأخرى أن الألياف تساعد على خفض الكوليسترول؛ ومن ثم خفض خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية وغيرها.

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