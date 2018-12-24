فيديو متداول.. رد فعل «عجيب» لطلاب أثناء حريق مدرستهم بالرياض

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أظهر مقطع فيديو متداول اندلاع حريق ضخم في إحدى المدارس، قيل إنه وقع بمدرسة اليمامة الثانوية بمدينة الرياض أمس الأحد.

ويظهر المقطع المتداول، اشتعال النيران بشكل كثيف وتصاعد ألسنة الدخان في الفناء الخارجي للمدرسة، في حين يتجمع عدد من الطلاب ويقومون بتصوير الحريق، مرددين: “المدرسة احترقت ما عاد فيه اختبارات”.

وأوضحت المصادر أن الحريق اندلع في الفناء الخارجي للمدرسة بعيداً عن المبنى الرئيس، ولم ينتج عنه أي أضرار بشرية.

وأعلنت المدرسة على حسابها في “تويتر” أمس اختتام الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، وتعهدت بالإعلان عن النتائج في وقتها المحدد.