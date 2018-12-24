الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالفيديو.. لحظة ابتلاع «تسونامي» حفلاً موسيقيًّا راقصًا

بالفيديو.. لحظة ابتلاع «تسونامي» حفلاً موسيقيًّا راقصًا

تطورات جديدة بقضية حرائق منازل الأشقاء الأربعة في المدينة

تطورات جديدة بقضية حرائق منازل الأشقاء الأربعة في المدينة

استغرقت 13 ساعة.. نجاح عملية فصل التوأم السيامي التنزاني

استغرقت 13 ساعة.. نجاح عملية فصل التوأم السيامي التنزاني

بشرى جديدة من «الإسكان» بشأن القروض السكنية للعسكريين

بشرى جديدة من «الإسكان» بشأن القروض السكنية للعسكريين

فيديو متداول.. رد فعل «عجيب» لطلاب أثناء حريق مدرستهم بالرياض

0

تواصل- فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول اندلاع حريق ضخم في إحدى المدارس، قيل إنه وقع بمدرسة اليمامة الثانوية بمدينة الرياض أمس الأحد.

ويظهر المقطع المتداول، اشتعال النيران بشكل كثيف وتصاعد ألسنة الدخان في الفناء الخارجي للمدرسة، في حين يتجمع عدد من الطلاب ويقومون بتصوير الحريق، مرددين: “المدرسة احترقت ما عاد فيه اختبارات”.

وأوضحت المصادر أن الحريق اندلع في الفناء الخارجي للمدرسة بعيداً عن المبنى الرئيس، ولم ينتج عنه أي أضرار بشرية.

وأعلنت المدرسة على حسابها في “تويتر” أمس اختتام الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، وتعهدت بالإعلان عن النتائج في وقتها المحدد.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بدء عملية فصل التوأم السيامي «أنيشيا وملينيز»

بدء عملية فصل التوأم السيامي «أنيشيا وملينيز»

وزير الخارجية الإماراتي يغادر الرياض

وزير الخارجية الإماراتي يغادر الرياض

خطة ميدانية لـ«هيئة الرياض» خلال «الاختبارات» (صور)

خطة ميدانية لـ«هيئة الرياض» خلال «الاختبارات» (صور)

مُلاك المدارس الأهلية المخالفة يحتجون على إغلاقها.. ويقدمون الوعود

مُلاك المدارس الأهلية المخالفة يحتجون على إغلاقها.. ويقدمون الوعود

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بين الألف والياء “خطورة المنافسة !!”
مقالات

بين الألف والياء “خطورة المنافسة !!”

المزيد
روح الفريق الواحد 
تدوينات حرة

روح الفريق الواحد 

المزيد
هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟
تقارير وحوارات

هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟

المزيد
يوم اللسان العالمي
مقالات

يوم اللسان العالمي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>