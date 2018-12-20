بالفيديو.. شاحنة تقطع إشارة بسرعة كبيرة في الخرج وتتسبب بـ«حادث مروع»

تواصل – الخرج:

وقع حادث مروري مروع في محافظة الخروج أمس الأربعاء بين شاحنة وسيارة صغيرة، بسبب عدم الالتزام بتعليمات وإشارات المرور الأمر الذي تسبب في كارثة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق الحادثة، حيث أظهر الفيديو الذي صورته كاميرا مراقبة قائد الشاحنة يسير بسرعة كبيرة أملاً في تجاوز إشارة المرور قبل أن تشير إلى التوقف، لكنه فوجئ بسيارة خرجت من مسار آخر ليصطدم بها بقوة محدثاً بها أضراراً كبيرة.

وأدى التصادم لانحراف الشاحنة لتصطدم بعمود كهربائي في منتصف الشارع وتسقطه، ورغم تضرر مقدمتها بشدة لكن قائدها تمكن من النزول والسير على قدميه بشكل يوحي لعدم تعرضه للإصـابة.

واختلف متداولو الفيديو عن المخطئ والمتسبب في الحـادث ومن الذي قطع إشارة المرور الشاحنة أم السيارة، لكن الجميع أدان قائد الشاحنة بسبب السرعة العالية وعدم الالتزام بالتعليمات بتخفيض السرعة عند الإشارات المرورية.