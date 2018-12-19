أغرب حيلة لسرقة «ماسة ثمينة»

تواصل – وكالات:

تم القبض مؤخراً على رجل تايلندي بتهمة الاحتيال والسرقة، بعدما قام بافتتاح متجر مزيف وخداع رجل أعمال هندي لسرقة ماسة ثمينة منه.

كان بيباتبونغبات سوكساواتبيبات ( 59 عاماً) تاجر مجوهرات ناجح قبل أن يمر بأزمة مالية بسبب إدمانه على القمار، وتحوله إلى رجل فقير لا يملك سوى مبلغ 1200 دولار.

ولكنه استخدم مؤخراً هذا المبلغ لافتتاح متجر مجوهرات مزيف، بهدف استدراج رجل أعمال هندي والاحتيال عليه لسرقة ماسة باهظة الثمن.

وخلال أسبوع واحد فقد تمكن من استئجار محل تجاري وحوله إلى متجر مجوهرات وهمي، واستدرج تاجر المجوهرات الهندي إليه.

ووفقاً لمصادر الشرطة، فقد التقى المتهم ببائع المجوهرات الهندي جين فايفاف (44 عاماً) في معرض للمجوهرات مؤخراً، وتبادلا أرقام الهواتف. وعندما علم بيباتبو بوجود ماسة ثمينة بحوزة فايفاف، بدأ بوضع خطة محكمة لسرقتها.

وقد أعرب بيباتبو عن رغبته في شراء الماسة، ودعا السيد فايفاف إلى محله الوهمي، وطلب منه تفحص الماسة في ضوء النهار متذرعاً بأن أضواء المحل ليست كافية.

وعندما وقعت يديه على الماسة خرج بيباتبو من المحل، وقام بإقفال الباب الزجاجي بشكل أوتوماتيكي وغادر على متن دراجة نارية كانت بانتظاره في الخارج، تاركاً صاحب الماسة وشريكه ينتظران في المحل.

وبعد كسر زجاج المحل، هرع فايفاف لإبلاغ الشرطة التي تمكنت من القبض على بيباتبو بعد وقت قصير. وأثناء استجوابه أفاد المحتال بأنه باع الماسة بـ 15000 دولار، أي بمبلغ أقل من قيمتها الفعلية بـ 20 مرة.

ولا يزال البحث جار حتى الآن عن الرجل الذي اشترى الماسة من اللص، وفقاً لما نقل موقع “أوديتي سنترال” الإلكتروني.