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امرأة تجمع 318 ألف دولار بحيلة خبيثة.. زوجها وعائلتها أول الضحايا

امرأة تجمع 318 ألف دولار بحيلة خبيثة.. زوجها وعائلتها أول الضحايا
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تواصل – وكالات:

تواجه زوجة محتالة عقوبة السجن لمدة أربعة أعوام بعد إثبات اتهامها بالنصب والاحتيال على زوجها و28 شخصاً من عائلتها وأشخاص من العامة؛ لجمع مبلغ يتعدى 318 ألف دولار.

وتفصيلاً فقد ادعت ياسمين ميستري، 36 عاماً، القاطنة في مدينة لوبورو الإنجليزية أنها مصابة بالسرطان وعرضت لزوجها رسائل وهمية على تطبيق واتس آب تفيد بإصابتها به وكان ذلك عام 2013.

وبعدها بعام أخبرت “ميستري ” زوجها بأنها تواجه الموت في غضون 6 أشهر وأن عليها السفر لأمريكا لتلقي العلاج من مرض سرطان الدماغ بتكلفة 600 ألف دولار.

وخلال تلك الفترة تمكن زوجها من جمع تبرعات من العائلة والأصدقاء، كما حصلت على مبالغ من أشخاص آخرين بقيمة 22 ألف دولار.

وأخيراً كشف الزوج أن الحساب الذي أطلعته عليه وهمي، قبل أن تعترف بكذبها لتُلقي الشرطة القبض عليها بعدما تمكنت من جمع مبالغ طائلة بالنصب والخداع.

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