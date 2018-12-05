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نصائح مهمة لتقوية مناعة الأطفال أثناء الشتاء

نصائح مهمة لتقوية مناعة الأطفال أثناء الشتاء
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تواصل – وكالات:

تزداد نسبة الإصابة بنزلات البرد للأطفال أثناء تغيرات وتقلبات الطقس، والتعرض الشديد للبرودة، وخلال هذا التقرير المنشور عبر موقع “parents”، قدم بعض النصائح الجديدة لتقوية الجهاز المناعي لطفلك خلال فصل الشتاء، ومنها:

– اهتم بنوعية الطعام المقدم لطفلك يومياً، فأكثر من الخضراوات والفواكه، لأنهم أغنياء بالعناصر الغذائية المهمة التي تزيد من مناعة الجسم، كالجزر والفاصوليا والبرتقال والفراولة والخيار والجرجير والخس والبروكلي والتفاح.

– إعطاء طفلك عدداً الساعات التي يحتاجها الجسم، وهي من 7 إلى 8 ساعات يوميا، فعند تعرضه للتقليل من تلك الفترة يزداد نسبة إصابته بالأمراض المناعية العديدة، كالسرطان، وما شابه ذلك.

– في حالة أن طفلك رضيع، فعليك الإكثار من عدد مرات الرضاعة الطبيعية لأنها تزيد من مناعته، وتحد من إصابته بالأمراض المناعية، كالالتهاب الرئوي.

– ممارسة الرياضة من الأشياء المهمة في تقوية المناعة خاصة رياضة السباحة، ولذا عليك الاهتمام بها بقدر المستطاع لطفلك، لأنها تحافظ على صحته من الإصابة بالعديد من الأمراض المرتبطة بالمناعة.

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