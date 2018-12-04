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بالفيديو.. لفتة مؤثرة من قائد طائرة «الخطوط السعودية» مع الطلاب المتفوقين

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تواصل – متابعات:

قام قائد طائرة شركة الخطوط الجوية السعودية المتجهة من الرياض إلى عسير بلفتة جميلة تجاه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى المملكة في أولمبياد الحاسب الآلي وتطبيقات الهاتف والتصميم ثلاثي الأبعاد.

وكان الطلاب يستقلون الطائرة في طريقهم إلى عسير لتكريمهم على مستوى وزارة التعليم يرافقهم مشرفوهم من إدارة التعليم بالرياض، حيث فاجأهم قائد الطائرة بتحيتهم جميعاً وذكر أسمائهم واحداً واحداً أمام جميع الركاب وهنأهم على الإنجاز الذي حققوه داعياً لهم بمزيد من النجاح والتوفيق.

وأعلنت الإدارة العامة للنشاط العلمي بوكالة الأداء التعليمي في وزارة التعليم، مؤخراً نتائج أولمبياد الحاسب الآلي وتطبيقات الهاتف والتصميم ثلاثي الأبعاد على مستوى الوزارة لعام (١٤٣٩-١٤٤٠هـ)، حيث ضمت القائمة عدداً من الطلاب في تعليم الرياض هم (عبدالإله المقحم، محمد علي العمار، عبدالرحمن الجبرين، وبدر اللعبون).

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