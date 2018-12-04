إجراء مهم ورخيص لتقليل أصوات واهتزازات المكيفات (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نصح المهندس فارس الفريدي، المتخصص في التكييفات، بوضع جهاز صغير (عبارة عن قاعدة من الياي) أسفل المكيفات لمنع الاهتزاز.

وأضاف الفريدي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، أن هذا الجهاز الصغير يساعد على تقليل الأصوات والاهتزازات التي تصدر من المكيفات.

وأوضح أنه من الأفضل تركيب مثل هذه الأنواع؛ لحماية الغرف الموجودة أسفل المكيفات، مضيفاً أن أسعارها 14 ريالاً تقريباً.