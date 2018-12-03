«تعاوني غرب الدمام» يقنع 50 عائلة «قبورية» في الهند بالإسلام

تواصل – فريق التحرير:

نجح داعية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام “نور” في إقناع 50 عائلة بولاية راجستان بالهند، بالرجوع عن عقيدة “أهل القبور” والدخول في عقيدة التوحيد عقيدة أهل السنة والجماعة، وذلك بعد جهد دعوي قائم على الكتاب والسنة.

وبدأ داعية مكتب نور في دعوة بعض من أهل هذه العقيدة في مسجد المبارك بحي بدر بالدمام، فتشجع الحضور لأن يتواصل الشيخ مع أهلهم في الهند عبر تطبيق الواتس آب وكان لذلك أثر كبير في نفوسهم.

وقام الداعية بزيارة إلى قرية راجستان في الهند حيث التقى أهل القرية ومشايخهم الذين استبعدوا في بداية اللقاء أن يتركوا اعتقادهم بالتوسل إلى أهل القبور، إلا أن الجهد الدعوي لداعية مكتب نور وتوضيحه لعقيدة التوحيد من حيث توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، ومنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان لذلك تأثير كبير وأخذت عائلات القرية وشيوخهم في اعتناق عقيدة التوحيد تباعاً، والتخلي عن العقيدة الشركية التي كانوا عليها.