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الدفاع المدني: إنقاذ 41 شخصاً والعثور على 4 جثامين في وادٍ بينبع النخل

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تواصل – المدينة المنورة:

أكد الدفاع المدني بالمدينة المنورة أن الجهود لا تزال متواصلة للبحث عن رضيعة تبلغ من العمر 7 أشهر مفقودة بوادي ثماء بينبع النخل، وذلك بعد العثور على جثامين 4 من الأشخاص الخمسة المفقودين، من عائلتين مختلفتين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد خالد الجهني: إن فرق الدفاع المدني ومتطوعين من المواطنين، يواصلون البحث عن الطفلة باستخدام عدد من الآليات، لافتاً خلال استضافته في برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية” أمس الأحد إلى أن البحث يتم في مساحة شاسعة.

وأوضح أن المفقودين داهمتهم السيول بشكل مفاجئ في “المزلقان” الموجود على الوادي والذي يربط طريق ينبع النخل – تلعة، مبيناً أن السيول أدت لجرف عدد من السيارات.

وأكد أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ 41 شخصاً في الموقع، في حين أنقذ طيران الأمن 5 أشخاص آخرين، بعدما داهمتهم السيول والأمطار بشكل مفاجئ.

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