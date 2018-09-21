بالفيديو.. إعصار نار يسحب خرطوم إطفاء 35 متراً في الهواء

تواصل – وكالات:

أظهر شريط فيديو، نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قيام إعصار نار طوله 200 متر بسحب خرطوم إطفاء ورفعه 35 متراً في الهواء قبل أن يحرقه تماماً.

وبحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، بثت عاملة الإطفاء الكندية “أم سي شيدلوفسكي” اللحظة المروعة على صفحتها بموقع “إنستجرام”، وقالت: كنا يوم الأحد الماضي، نكافح أحد حرائق الغابات في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد، عندما حدث ذلك القتال المرعب بيننا وبين إعصار النار، لقد أخذ منا خرطوم الإطفاء.

وأضافت شيدلوفسكي: “لمدة 45 دقيقة، كان إعصار النار يدور بقوة وسرعة عاتية ملتهماً كل شيء يقبل الاشتعال في طريقه، وفجأة شاهدنا خرطوم الإطفاء الطويل الممتد من سيارات الإطفاء إلى داخل الغابة يرتفع لمسافة 35 متراً في الهواء بقوة بعدما سحبه الإعصار، وحاول الرجال استعادته دون جدوى، لقد امتصه وأحرقه حتى حوله إلى قطع ذائبة في لحظات، وبلغ اليأس بأحد رجالنا فقام بإلقاء الأحجار على الإعصار.

وتضيف شيدلوفسكي: لم أر شيئاً كهذا طوال مدة عملي مع فريق خدمات الطوارئ في كندا.