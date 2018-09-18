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8 أعراض تدل على ضعف محرك السيارة وحاجته للإصلاح

8 أعراض تدل على ضعف محرك السيارة وحاجته للإصلاح
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تواصل – وكالات:

المحرك هو أهم جزء في السيارة على الإطلاق؛ لذا يجب العناية به والاهتمام بالصيانة الدورية له، وإصلاح الأعطال التي تلم به قبل أن تتفاقم.

ويؤكد خبراء السيارات أن هناك عدداً من الأعراض التي تدل على ضعف محرك السيارة، وفي حال ظهورها يجب على الفور التوجه لمركز صيانة لمعالجة المشكلة، ومنها:

1 – انبعاث أدخنة كثيفة من نظام العادم

2 – اهتزاز وارتجاج المحرك

3 – ضعف سحب السيارة وفقدان قوتها

4 – زيادة استهلاك زيت محرك سيارتك بشكل غير عادي

5 – صدور أصوات مختلفة من المحرك، مثلاً صوت دق بالمكبس، وصوت رنين داخل غرفة الاحتراق، أو ظهور أصوات فرقعة داخل المحرك

6 – عدم انتظام الاحتراق داخل محرك السيارة، ويستدل على ذلك من خلال زيادة استهلاك الوقود.

7 – ضعف ضغط المحرك وتسرب الضغط منه إلى الخارج.

8 – عدم انتظام الاحتراق داخل المحرك خاصة في السرعات القليلة.

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