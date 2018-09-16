لحماية الأطفال.. «كفى» تدعو لإبعاد محلات المعسل من الأماكن الحيوية

تواصل – القنفذة:

حذر المدير التنفيذي لجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات فرع القنفذة بلغيث الرفيدي، من محلات بيع الجراك والمعسل ذات اللوحات الجذابة والأسماء الرنانة، وتواجدها في مواقع حيوية داخل المدن، بالقرب من المحلات التجارية التي يرتادها الأسر بأطفالهم.

وأوضح الرفيدي أن العديد من الدراسات العلمية أكدت خطورة الجراك والمعسل ذات الأصباغ والنكهات والألوان ، بالإضافة إلى كميات كبيرة من التبغ والقطران والنيكوتين فيهما قد تسبب أمراضاً مختلفة منها سرطان الرئة والانسداد الرئوي المزمن وتصلب الشرايين وقرحة المعدة وغيرها، في حين أشار الى أن تدخين الشيشة أو المعسل لمرة واحدة – بحسب منظمة الصحة العالمية – يعادل تدخين 20 إلى 30 سيجارة.

ووجه الرفيدي رسالة إلى المسؤولين دعا فيها إلى ضرورة إبعاد محلات بيع جراك الشيشة والمعسل عن المواقع الحيوية داخل المدن، لما لها من سلبية من الناحيتين الحضارية والبيئية، والحفاظ على صحة المجتمع.

يذكر أن جمعية كفى بفروعها الستة المنتشرة في منطقة مكة المكرمة تقيم على مدى العام العديد من الفعاليات والبرامج في مختلف الجهات الحكومية والخاصة للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، كما أنها تقدم خدمات العلاج للراغبين في الاقلاع عن السموم عبر عياداتها الثابتة والمتنقلة ومركز الرعاية والتأهيل والتي يشرف عليها أطباء ومختصين في علاج الإدمان.