في اليابان.. الطرق والكباري أشبه باللوحات الفنية (صور)

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لا شك أن التطور العلمي والتكنولوجي الكبير بدولة اليابان لم يعد أمراً مستغرباً على مسامع أحد، الأمر الذي ينعكس بالطبع على مظاهر الحياة فيها، وبالتالي حين تقبل هذه الدولة الآسيوية على تأسيس أو إقامة أي مشروع نجد هذا التطور جلياً في كل المباني والطرق والكباري.

وشهدت هندسة الطرق في اليابان تطوراً كبيراً للغاية خاصة عند إقامة الكباري العلوية، حيث أصبح من حقها أن تقول “هندسة الطرق في اليابان تعني هندسة المستحيل” وهو الأمر الذي تتفاخر به الدولة بين الحين والآخر.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداول نشطاء عدداً من الصور لكباري وطرق في دولة اليابان، هي أشبه باللوحات الفنية التي قام أحد الفنانين برسمها من شدة روعتها وتناسقها، حيث أكدوا أن تلك المشاهد لا يمكن أن ترى إلا في “كوكب اليابان”.