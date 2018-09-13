عسير تتفوق على الرياض ومكة في عدد المساجد والجوامع

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كشف تقرير صدر عن الهيئة العامة للإحصاء، لإجمالي عدد المساجد في المملكة، أن النسبة الأعلى من المساجد والجوامع في منطقة عسير متفوقةً على مناطق تفوقها في عدد السكان مثل منطقتي الرياض ومكة.

وأبان الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2017م عن نتائج بيانات مسح أعداد الجوامع والمساجد ومنسوبيها والجمعيات الخيرية ومراكز الدعوة ومكاتبها في المملكة وأعداد المسلمين الجدد للعام 1438/ 1439هـ، وعن أن إجمالي عدد المساجد والجوامع في مختلف مناطق المملكة 98.800 مسجد وجامع.

وأظهر التقرير، أن إجمالي عدد الأئمة 47.915 إمامًا، وإجمالي عدد المؤذنين 36.549 مؤذنًا، وإجمالي عدد الخدم 9.371 خادمًا.

وبلغ عدد الجوامع والمساجد في منطقة عسير 20.453 جامعًا ومسجدًا كأعلى المناطق بالمملكة، تلتها منطقة الرياض بـ18.073 جامعًا ومسجدًا، ثم منطقة مكة المكرمة بـ17.263 جامعًا ومسجدًا.