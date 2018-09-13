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مع إطلالة العام الهجري.. طرح العدد الجديد من مجلة الحج والعمرة

مع إطلالة العام الهجري.. طرح العدد الجديد من مجلة الحج والعمرة
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تواصل – واس:

طرحت وزارة الحج والعمرة العدد الجديد من مجلة الحج والعمرة، الذي يأتي تزامناً مع إطلالة العام الهجري الجديد 1440هـ، ونجاح موسم الحج.

وخصصت المجلة جملة من الملفات حول ذكرى اليوم الوطني الـ 88، وتأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – كما تصدر العدد “كلمات مضيئة” لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – التي أكد خلالها مواصلة العمل على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار.

وأكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أن الطموحات لتطوير الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن لا تحدها حدود، وإدراك أهمية النهوض بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتأسيس صناعة متقدمة للضيافة العصرية في قطاع الحج والعمرة بما يتفق والمعايير الخدمية العالمية.

وترصد المجلة النجاح الكبير لموسم حج 1439هـ، الذي تضافرت فيه الجهود الحكومية والأهلية، في توفير كل ما مكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وسهولة واطمئنان، ثم بفضل المشروعات العملاقة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، التي وفرتها الدولة وسخرت لها الكوادر البشرية، فكانت المحصلة ذلك النجاح الذي وصفه عدد كبير من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف رؤساء مكاتب شؤون الحجاج، بالأفضل والأمثل، مؤكدين أن التخطيط والتنفيذ من قبل كل الجهات العاملة في الحج، كان وراء هذا التميز والنجاح، كما تناولت المجلة في تقرير مفصل الخطة التشغيلية لعمرة هذا العام التي انطلقت غرة شهر المحرم، ومن المتوقع أن يصل فيها عدد المعتمرين إلى (8.5) مليون معتمر، وتقديم الخدمات لهم بأسلوب احترافي ومهني.

الجدير بالذكر أن المجلة صدرت قبل أكثر من سبعين عاماً (رجب 1366هـ) في عهد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وكانت خلال هذه المسيرة الطويلة منصة اجتمع فيها مفكرون وعلماء وأدباء ومثقفون من مختلف أنحاء العالم، وتصدر في الوقت الحالي باللغتين العربية والإنجليزية، بإشراف وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، ويرأس تحريرها طلال قستي.

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