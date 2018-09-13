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بالفيديو.. طائرة ترصد مشهداً رائعاً لبحيرة نصفها أحمر والآخر أزرق

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تواصل – متابعات:

سجلت كاميرا مثبتة على طائرة دون طيار “درون” لقطات مدهشة، اكتست فيها مياه البحيرة المالحة الكبرى في ولاية يوتا الأميركية بلونين مختلفين.

ويظهر الفيديو، الذي يرصد قطاراً يشق طريقه على سكة حديدية تخترق البحيرة، المياه بلونين، الأول أزرق مع ميل إلى الأخضر في بعض المناطق، والثاني أحمر مائل إلى الزهري.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، التي نشرت الفيديو على موقعها الإلكتروني، الخميس، أن اختلاف اللونين يعود إلى اختلاف نسبة الملوحة في مياه البحيرة.

وتغذي مياه عذبة الجانب الجنوبي من البحيرة، الأمر الذي يتحكم بمستويات الملح هناك، لذلك يظهر باللون الأزرق وبصورة أقل الأخضر.

وتزدهر في الجانب الشمالي، البكتيريا الهالوفيلية، التي تعتبر محبة للأملاح، مما يساهم في ظهور اللون الأحمر.

وتبلغ مساحة البحيرة، التي تقع على ضفافها، مدينة سولت ليك، عاصمة الولاية، 4 آلاف كيلو متر مربع، وتعتبر مياهها أكثر ملوحة من مياه المحيطات.

وبنت السلطات الأميركية سك الحديد في وسط البحيرة عام 1959، وذلك بهدف ربط شبه جزيرة ستانسبيري مع الجانب الغربي للبحيرة.

 

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