5 معلومات صحية شائعة لكنها خاطئة.. تعرَّف عليها

تواصل – وكالات:

تنتشر المعلومات الطبية الخاطئة بشكل كبير، لاسيما مع توسع الإنترنت وزيادة المدونات الصحية، حيث تكثر الإرشادات الصحية حول النظام الغذائي واللياقة البدنية بشكل أسرع وأوسع من أي وقت مضى.

الطبيبة الأسترالية جيني مانسبيرغ، عملت على تفنيد بعض الأساطير والأخطاء الصحية الأكثر شيوعاً التي صادفتها في الأشهر الأخيرة، على النحو التالي:

１- فرقعة الأصابع لا تسبب التهاب المفاصل

يعتقد كثيرون أن فرقعة الأصابع تُسبب التهاب المفاصل، إلا أن الدكتورة مانسبرغ تقول إن هذا الاعتقاد خاطئ، لأن الدراسات في هذا المجال لم تُثبت أن الفرقعة سبب التهاب المفاصل.

２- الصدمات الكهربائية لا تُحيي القلب

من المحتمل أنك شاهدت أفلاماً أعيد فيها إحياء القلب بجهاز صدمات كهربائية، لكن الدكتورة مانسبيرغ تدحض الفكرة وتقول إن ضرر الصدمات الكهربائية يمكن أن يكون أكبر من فائدتها.

３- الأكل قبل السباحة لا يُسبب التشنجات

يعتقد كثيرون أن تناول الطعام قبل السباحة يُسبب التشنجات، غير أن الطبيبة مانسبيرغ تقول إن تأكيد أن الجسم يحول الدم إلى المعدة لمساعدتها على هضم الطعام، ما يؤدي إلى تشنجات حادة في العضلات، اعتقاد خاطئ. وعللت الطبيبة ادعاءها بأن الجسم يمكنه القيام بعدة مهام في الوقت نفسه.

４- الحلاقة تجعل الشعر أكثر سماكة

تقول الدكتورة مانسبيرغ إن الاعتقاد السائد بأن الشعر ينمو بشكل أكثر سماكة إذا تكررت حلاقته، بعيد كل البعد عن الصواب. وأن سبب ظهور الشعر أكثر سماكة بعد حلاقته المتكررة، أن رأس الشعرة يكون رقيقاً في الأطراف وسميكاً من المنتصف، وعند حلاقته تزول الأطراف الرقيقة ويبقى نصفها السميك الذي ينمو مع الوقت.

５- السكر لا يُسبب الإفراط في نشاط الأطفال

قالت الدكتور مانسبريغ، إنه لا يوجد ما يؤكد أن السكر يجعل الأطفال أكثر نشاطاً، وأضافت: “لا أشجع الأم على إعطاء طفلها أكواماً من السكاكر، لا أعتقد أن هذه فكرة جيدة، ولكن لا يمكننا أن نلوم السكر وحده. فهنالك عوامل كثيرة تؤدي إلى فرط النشاط لدى الأطفال”.