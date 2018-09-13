5 معلومات صحية شائعة لكنها خاطئة.. تعرَّف عليها

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

الدفاع المدني: إصابة مواطنة إثر سقوط مقذوف في نجران

الدفاع المدني: إصابة مواطنة إثر سقوط مقذوف في نجران

خادم الحرمين يُصدر أمراً بترقية وتعيين 110 قضاة بوزارة العدل

خادم الحرمين يُصدر أمراً بترقية وتعيين 110 قضاة بوزارة العدل

بيان عاجل لدول المقاطعة الأربع أمام الأمم المتحدة.. هذا ما جاء فيه

بيان عاجل لدول المقاطعة الأربع أمام الأمم المتحدة.. هذا ما جاء فيه

شاهد.. إجابة مدير جامعة شقراء لطالب سأل عن «الاعتماد على الأجانب»

شاهد.. إجابة مدير جامعة شقراء لطالب سأل عن «الاعتماد على الأجانب»

5 معلومات صحية شائعة لكنها خاطئة.. تعرَّف عليها

5 معلومات صحية شائعة لكنها خاطئة.. تعرَّف عليها
Satisfaction and Success
0

تواصل – وكالات:

تنتشر المعلومات الطبية الخاطئة بشكل كبير، لاسيما مع توسع الإنترنت وزيادة المدونات الصحية، حيث تكثر الإرشادات الصحية حول النظام الغذائي واللياقة البدنية بشكل أسرع وأوسع من أي وقت مضى.

الطبيبة الأسترالية جيني مانسبيرغ، عملت على تفنيد بعض الأساطير والأخطاء الصحية الأكثر شيوعاً التي صادفتها في الأشهر الأخيرة، على النحو التالي:

１- فرقعة الأصابع لا تسبب التهاب المفاصل
يعتقد كثيرون أن فرقعة الأصابع تُسبب التهاب المفاصل، إلا أن الدكتورة مانسبرغ تقول إن هذا الاعتقاد خاطئ، لأن الدراسات في هذا المجال لم تُثبت أن الفرقعة سبب التهاب المفاصل.

２- الصدمات الكهربائية لا تُحيي القلب
من المحتمل أنك شاهدت أفلاماً أعيد فيها إحياء القلب بجهاز صدمات كهربائية، لكن الدكتورة مانسبيرغ تدحض الفكرة وتقول إن ضرر الصدمات الكهربائية يمكن أن يكون أكبر من فائدتها.

３- الأكل قبل السباحة لا يُسبب التشنجات
يعتقد كثيرون أن تناول الطعام قبل السباحة يُسبب التشنجات، غير أن الطبيبة مانسبيرغ تقول إن تأكيد أن الجسم يحول الدم إلى المعدة لمساعدتها على هضم الطعام، ما يؤدي إلى تشنجات حادة في العضلات، اعتقاد خاطئ. وعللت الطبيبة ادعاءها بأن الجسم يمكنه القيام بعدة مهام في الوقت نفسه.

４- الحلاقة تجعل الشعر أكثر سماكة
تقول الدكتورة مانسبيرغ إن الاعتقاد السائد بأن الشعر ينمو بشكل أكثر سماكة إذا تكررت حلاقته، بعيد كل البعد عن الصواب. وأن سبب ظهور الشعر أكثر سماكة بعد حلاقته المتكررة، أن رأس الشعرة يكون رقيقاً في الأطراف وسميكاً من المنتصف، وعند حلاقته تزول الأطراف الرقيقة ويبقى نصفها السميك الذي ينمو مع الوقت.

５- السكر لا يُسبب الإفراط في نشاط الأطفال
قالت الدكتور مانسبريغ، إنه لا يوجد ما يؤكد أن السكر يجعل الأطفال أكثر نشاطاً، وأضافت: “لا أشجع الأم على إعطاء طفلها أكواماً من السكاكر، لا أعتقد أن هذه فكرة جيدة، ولكن لا يمكننا أن نلوم السكر وحده. فهنالك عوامل كثيرة تؤدي إلى فرط النشاط لدى الأطفال”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أكاديمي يناقش مشاكل القبول في الجامعات.. وينتقد هذا الأمر

أكاديمي يناقش مشاكل القبول في الجامعات.. وينتقد هذا الأمر

«التخصصات الصحية»: اختبار إلزامي للطب والأسنان والتمريض والعام المقبل للصيدلة

«التخصصات الصحية»: اختبار إلزامي للطب والأسنان والتمريض والعام المقبل للصيدلة

موافقة سامية برفع مقاعد طلبة أطباء الامتياز المبتعثين من 55 لـ 200 سنويًا

موافقة سامية برفع مقاعد طلبة أطباء الامتياز المبتعثين من 55 لـ 200 سنويًا

بالأسماء.. اعتماد المجالس المهنية للأطباء والممرضين

بالأسماء.. اعتماد المجالس المهنية للأطباء والممرضين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شاي على الجمر
مقالات

شاي على الجمر

المزيد
هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد
مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول
تقارير وحوارات

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

المزيد
عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>