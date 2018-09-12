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أوقاف الراجحي تقدم السكن المجاني لـ97 أسرة بالجامعة الإسلامية

أوقاف الراجحي تقدم السكن المجاني لـ97 أسرة بالجامعة الإسلامية
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تواصل- فريق التحرير:

انطلاقاً من مبدأ الشراكة والتعاون في مجال العناية والاهتمام بطلاب المنح الدراسية القادمين من مختلف بلدان العالم للدراسة في المملكة العربية السعودية وقعت إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي اتفاقية تعاون وشراكة مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، لتأمين (97) وحدة سكنية لطلاب المنح الدراسية المتزوجين في الجامعة.

صرّح بذلك الأستاذ عبدالسلام بن صالح الراجحي الأمين العام لإدارة الأوقاف، مؤكداً حرص إدارة الأوقاف على العناية بطلاب المنح الدراسية في مختلف الجامعات السعودية، وذلك بالمساهمة في تلبية كافة الاحتياجات المادية والتدريبية لهم وخلق بيئة محفزة لهم على طلب العلم والتحصيل الدراسي.

وأوضح الراجحي أن هذه هي السنة الثانية للبرنامج والذي بدأ مع مطلع العام الماضي وأثبت نجاحه وأهميته وجدواه؛ حيث استفاد منه ما يقارب (500) طالب وأسرهم، بالإضافة إلى أن إدارة الأوقاف حرصت على أن يصاحب هذا البرنامج مجموعة من الأنشطة والبرامج الاجتماعية والتعليمية المتنوعة والتي شملت رحلات إلى مكة المكرمة لأداء فريضة العمرة ولقاءات اجتماعية شهرية للطلاب وأسرهم، بالإضافة إلى إقامة دورات تدريبية متنوعة لزوجات الطلاب وذلك لتفعيل دورهن عن طريق إيجاد مصدر دخل لهن مستقبلاً، وقد بلغت تكلفة هذا البرنامج مليونين وسبعمائة ألف ريـال.

وأضاف أن اختيار هذا البرنامج يعود إلى الحاجة الملحة للطلاب المتزوجين للحصول على سكن مستقل مما يساهم في استقرار الطالب ويساعده على التفوق والتميز والنجاح، كما أن اختيار هؤلاء الطلاب في البرنامج جاء وفقاً لمعايير دقيقة من قبل إدارة الأوقاف والجامعة الإسلامية، ومن أبرزها حاجة الطالب ومعدله الدراسي وعدد أفراد الأسرة وغيرها من المعايير، مؤكداً أن هذه البرامج التطويرية والتعليمية والدعوية توجه لطلاب المنح الدراسية من جنسيات مختلفة، وذلك لأهمية دورهم في توعية المسلمين بما يتلقونه من علوم ومعارف في الجامعات السعودية وفق المنهج الشرعي السليم البعيد عن الغلو والتطرف والمجافاة، ووفق المنهج الشرعي الممتلئ بالسماحة والهدى والإحسان للناس كافة الذي تتميز به بلادنا المباركة.

وبيَّن أن هذا البرنامج هو امتداد لمسيرة حافلة من التعاون بين إدارة الأوقاف والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بدأت منذ (10) سنوات لتنفيذ برامج تعليمية ودعوية تتنوع بين منح دراسية ودورات علمية وشرعية وبرامج تأصيلية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وأشاد الراجحي بدور الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في نشر تعاليم الدين الإسلامي بمختلف أنحاء العالم من خلال قبولها واحتضانها للآلاف من طلبة العلم المسلمين، وهؤلاء الطلاب يعودون إلى بلدانهم بعد طلبهم للعلم الشرعي الصحيح وينشرون فيها المنهج الوسطي الذي تلقوه في هذه الجامعة العريقة.

واختتم الراجحي تصريحه بحمد الله وشكره أن يسر لإدارة الأوقاف ما يعينها على تقديم خدماتها الخيرية التعليمية والدعوية داخل المملكة وخارجها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهم الله ورعاهم، كما قم شكره لمدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي, وسأل الله سبحانه أن يجعل هذه الأعمال التي تقوم بها إدارة الأوقاف في ميزان حسنات الواقف الوالد الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله وذريته والعاملين في إدارة الأوقاف.

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