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الهند تطلق تطبيقين لمساعدة مزارعي القهوة

الهند تطلق تطبيقين لمساعدة مزارعي القهوة
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تواصل – وكالات:

أطلقت الحكومة الهندية تطبيقين ذكيين للهواتف المحمولة، يستهدفان مزارعي البن في البلاد، حيث من شأن هذه التطبيقات أن تساعد المزارعين على زيادة الإنتاج وتحسين الجودة، ويحمل التطبيقين اسم India coffee field force وCoffee KrishiTharanga.

ووفقاً لما نشره موقع gadgetsnow الهندي، فقال مسؤول بالحكومة الهندية: “إن استخدام التكنولوجيا سيساعد مزارعي البن على زيادة الإنتاج والإنتاجية”، وستوفر خدمات Coffee KrishiTharanga المعلومات والخدمات لزيادة الإنتاجية والربحية والاستدامة البيئية، كما ستساعد التطبيقات على توفير الحل في تسهيل العملية الكاملة للأنشطة الميدانية مثل رقمنة مزارعي القهوة بسهولة ومساعدتهم في جمع تفاصيل المزارع.

كما كشف وزير التجارة والصناعة الهندي، عن عدد من المشاريع المتعلقة بتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، لمعالجة بعض قضايا إنتاج البن والزراعة الدائمة مثل هطول الأمطار والآفات والأمراض، خاصة أن البن يزرع في الهند في مساحة كبيرة للغاية، كما يقوم المسؤولون عبر التطبيق بتقييم الأضرار  لمزارعي البن، وبعد التقييم، سوف تتخذ الوزارة خطوات معينة لمساعدة هؤلاء المزارعين.

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