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بالفيديو.. وزير التعليم مع طلاب وأولياء أمور في اليوم الأول للدراسة

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تواصل – فريق التحرير:

زار وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى،صباح اليوم الأحد، عدداً من المدارس الحكومية في الرياض، وذلك في زيارة تفقدية في أول يوم دراسي بعد عودة الطلاب والطالبات، كما التقى بأولياء الأمور.

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قد وجّه 6 رسائل للمعلمين، منها الاستمرار في جهودهم التطويرية، والتعرف على أبرز المستجدات التربوية، وأن تكون عقول المعلمين منفتحة على التعامل مع كل جديد ومفيد، والاستفادة من التجارب والأفكار التربوية العالمية، وعدم الاعتماد على الطرق التقليدية في التدريس، وتطوير أساليب ووسائل التعليم.
وتستقبل 30 ألف مدرسة، اليوم، 6 ملايين طالب وطالبة يعودون إلى المدارس، منها 26 ألف مدرسة حكومية و4000 مدرسة أهلية، بعد إجازة دامت 95 يوماً، وذلك بعد أن أكملت المدارس الاستعدادات الخاصة لبدء الدراسة.

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