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تعرف على أفضل وصفة دوائية تحمي القلب

تعرف على أفضل وصفة دوائية تحمي القلب
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تواصل – وكالات:

توصل باحثون من جامعة كوين ماري البريطانية إلى أفضل وصفة علاجية للوقاية من أمراض القلب والسكتة عند ارتفاع ضغط الدم ووجود عوامل خطر أخرى، وتتلخص الوصفة في الجمع بين دواء الضغط وحبوب “ستاتين” التي تخفّض مستوى الكولسترول.

وأظهرت الدراسة التي تميزت بطول فترتها أن الجمع بين العلاجين يخفّض مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والدورة الدموية إلى أقصى حد، ما يجعل هذه الوصفة الأفضل.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في مجلة “لانسيت”، وعُرضت في وقت سابق في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في ميونخ، عند تناول أشخاص في الستينات من العمر دواء لخفض ضغط الدم المرتفع مع دواء “ستاتين” تنخفض احتمالات الوفاة من السكتة أو أمراض القلب الأخرى لديهم إلى أقصى حد حتى منتصف السبعينات من العمر.

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