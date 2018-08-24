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7 أطعمة تخفّض نسبة «السكر» في الدم

7 أطعمة تخفّض نسبة «السكر» في الدم
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تواصل – وكالات:

ينصح خبراء الصحة، بتناول بعض الأطعمة التي تساعد في تخفيض نسبة السكر في الدم، خاصة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري.

ويؤكد الأطباء أن هناك بعض الأطعمة تحسن قدرة الجسم على استفادة من الأنسولين، والبعض الآخر يقلل أو يبطئ وصول السكر إلى الدم. إليك أفضل هذه الأطعمة:

الحبوب الكاملة: توفّر مخبوزات القمح الكامل، ومنها الخبز الأسمر والمعكرونة والأرز البني، الألياف التي تساعد على إخراج كمية من الكربوهيدرات والسكر من الجهاز الهضمي وبالتالي عدم دخولها إلى الدم، كما أن النشويات التي تحتوي على ألياف تستغرق وقتاً أطول حتى تتحول إلى جلوكوز.

الفواكه: تمتاز الفواكه بأنها مصدر غني بالألياف، لذلك يًنصح بأكلها كاملة، وعند عصرها لا تستبعد الألياف من العصير، ولا تقشرها كلما أمكن لأن القشرة هي الأغنى بالألياف.

الشوفان: يمتاز الشوفان بانخفاض درجته على مؤشر السكر، وهي الدرجة التي تقيس مدى ارتفاع السكر بالدم بعد تناول طعام معين، وهي أقل من 55 للشوفان. وقد وجدت دراسات أن أكل الشوفان يحسن حساسية الجسم للأنسولين.

المكسرات: لا تقتصر فوائد المكسرات على الألياف فقط، بل تتضمن محتواها الغني من البروتين والذي يعزّز الإحساس بالشبع، والدهون الصحية التي تقلل الأمراض الالتهابية في الجسم، كما أنها توفر مضادات للأكسدة أظهرت دراسات أنها تساعد على تحسين وظائف البنكرياس الذي يقوم بإفراز الأنسولين.

البقول: اللوبيا ذات العين السوداء والفاصوليا البيضاء والبازلاء من البقول الغنية بالبروتين والألياف، وتعتبر من الأطعمة المثالية لخفض نسبة السكر بالدم.

الثوم: يحسن الثوم من استفادة الجسم من الأنسولين، إلى جانب فوائده في مقاومة الالتهابات.

البطاطا الحلوة: تجمع البطاطا الحلوة بين المحتوى الغني من الألياف، والمغذيات مثل فيتامين “أ”، ونسبة السكر القليلة.

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