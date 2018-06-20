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ما سر رغبة الأطفال في تناول الطعام عند الشعور بالتوتر؟

ما سر رغبة الأطفال في تناول الطعام عند الشعور بالتوتر؟
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تواصل – وكالات:

توصلت دراسة حديثة أجرتها جامعة كوليدج في لندن (UCL) إلى أن الأطفال اكتسبوا سلوك اللجوء إلى الطعام عند الشعور بالتوتر والغضب، بدلاً من وراثته.

ووجدت الدراسة المنشورة في مجلة PEDIATRIC OBESITY، أن السبب الرئيسي لتناول الطعام لأسباب عاطفية هو البيئة المنزلية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الآباء يمنحون أطفالهم الطعام لجعلهم يشعرون بتحسن.

وشملت الدراسة 398 طفلا بريطانيا توأما (بعمر 4 سنوات) من بحث TWINS EARLY DEVELOPMENT، حيث جاء نصفهم من أسر يوجد فيها آباء بدينون، والنصف الآخر من أسر يتمتع فيها الآباء بصحة جيدة.

وأبلغ الآباء عن عادات الأكل لدى أطفالهم وميلهم إلى تناول الطعام نتيجة التأثر العاطفي. ثم قارن الباحثون البيانات بين التوائم المتطابقة وغير المتطابقة إلى جانب معدلات الأكل “العاطفي”، ووجدوا اختلافاً بسيطاً.

ويشير هذا الاكتشاف إلى أن البيئة المنزلية كانت عاملاً مساهماً أكثر من الجينات.

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