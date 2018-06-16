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إنفوجرافيك.. 6 نصائح لحماية الأطفال المصابين بالسكري في العيد

إنفوجرافيك.. 6 نصائح لحماية الأطفال المصابين بالسكري في العيد
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة مجموعة من النصائح للحفاظ على صحة الأطفال المصابين بالسكري خلال عيد الفطر المبارك.

ونصحت الصحة في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”، بمراجعة الطبيب نهاية رمضان، وبناء خطة الانتقال للطفل من الصيام إلى تناول ثلاث وجبات، وكذلك اختيار الكعك الذي يحتوي على فواكه ونسب سكريات أقل.

كما نصحت الوزارة بشراء كميات قليلة من الحلويات للحد من تناول الأطفال لها، وكذلك التأكد من حصول الطفل على دوائه في المواعيد الصحيحة، وأيضا متابعة نسبة السكر في دم الطفل بانتظام طوال أيام العيد.

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