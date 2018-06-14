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بالفيديو.. أحد شباب المملكة يُصلي التراويح بـ 20 ألف مسلم في قلب أوروبا

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تواصل – فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو والعديد من الصور التي تظهر تأدية آلاف المسلمين الصرب صلاة التراويح خلف الشيخ السعودي الشاب “محمد المطرودي” مبعوث وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى صربيا.

ونال مقطع الفيديو إعجاب مغردين كثر على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعاد نشر المقطع “عبد المحسن المقرن” عضو مجلس منطقة الرياض في إمارة منطقة الرياض، وعلق عليه قائلا: (أحد شباب المملكة يصلي التهجد بـ ٢٠ ألف مسلم في قلب أوروبا (البوسنة) بارك الله له وتقبل منا ومنهم جميعاً.

يشار إلى أن الحضور جاوز عددهم 20 ألف مصل من صربيا ودول مجاورة كالجبل الأسود، وكوسوفو، ومقدونيا، وسط ترتيبات كبيرة من المشيخة الإسلامية في جمهورية صربيا.

ووفقا لمغردين فإن صلاة التراويح خلف الشيخ المطرودي تقام كل عام  في أحد ميادين مدينة “نوفي بازار” الصربية، مشيرين إلى أن المسلمين كانوا قبل 25 سنة يتعرضون للقتل في نفس المكان إلا أنهم اليوم يصلون بأمان.

 

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