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حادثة فريدة.. ولادة «حمل» بـ8 أرجل وجسدين

حادثة فريدة.. ولادة «حمل» بـ8 أرجل وجسدين
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تواصل – وكالات:

في حادثة فريدة من نوعها، ولدت نعجة في إحدى مزارع الماشية بأستراليا، حملاً بثمانية أرجل وجسدين ورأس واحد.

قام المزارع آشلي بيتس بالإشراف على توليد نعجة لاحظ أنها تواجه صعوبة في وضع حملها، وبعد مخاض دام عدة ساعات فوجئ المزارع بخروج حَمَل له ثمانية أرجل وجسدين.

وقال آشلي: “تقع مزرعتنا في جزيرة كانغارو جنوب أستراليا، وتحتوي على 5000 نعجة، ونقوم بالتحقق من النعاج بشكل يومي لمعرفة إن كانت أي منها تحتاج إلى المساعدة”.

وأضاف: “أثناء تفحصي للنعاج مؤخراً، لاحظت بأن إحداها في ورطة واضحة، فقمت بمساعدتها على الولادة، إذ خرج رأس جنينها في البداية وواجهت صعوبة بالغة في إخراج بقية جسده، وبعد عدة ساعات، نجحت في إخراج الجنين كاملاً لأفاجأ بأنه مشوه بشكل لا يُصدق، ولسوء الحظ، فقد ولد الجنين ميتاً، بينما بقيت النعجة الأم في حالة صحية جيدة”.

يذكر أنه على الرغم من أن التوائم الملتصقة ظاهرة تحدث بين الماشية والبشر على حد سواء، إلا أن هذه الحالة النادرة لم تحدث من قبل، وفق ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.

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