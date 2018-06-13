6 خطوات للاقتصاد بالمصروفات في ميزانية العيد

تواصل – الرياض:

أظهرت جولة على أسواق العاصمة الرياض، مع أولياء الأمور لشراء ملابس العيد لأبنائهم تقارباً نسبياً في متوسط تكاليف الملابس والمستلزمات الشخصية، بدءاً من 300 وحتى 750 ريالاً للشخص الواحد.

وفي الوقت ذاته، كشفت عدد من المواطنات بجازان ارتفاع الأسعار مع اقتراب العيد، وبدأ التنافس في الأسعار بين التجار في المولات والمحلات التجارية لذلك يجب التخطيط والقيام بـ6 مهام للحد من ميزانية العيد والاقتصاد في المصروفات.

وتتلخص هذه المهام الـ6 في:

1 ضرورة وضع خطة مالية وإدارة الراتب حتى لا يجد الشخص نفسه أمام ضائقة مالية.

2 الحرص على اختيار أنواع وخامات جيدة غير مقلدة.

3 القيام بجولة في الأسواق قبل اتخاذ القرار النهائي بالشراء.

4 التعرف جيداً على الأنواع والأسعار والتمكن من تحديد ميزانية ملائمة قبل الشراء.

5 شراء الأشياء المهمة قبل شهر رمضان لارتفاع أسعارها قرب العيد.

6 ترك جزء من الميزانية لأيام العيد الأولى قبل انتهاء الراتب الأساسي.