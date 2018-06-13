بالفيديو.. اصطياد سمكة برأس «حمامة»

تواصل – وكالات:

ظفر أحد هواة الصيد الصينيين بأغرب صيد له طوال حياته؛ إذ أمسك بسمكة لها رأس يشبه رأس الحمامة.

وأظهرت لقطات مصورة التقطها الصياد بهاتفه النقال: السمكة ذات الرأس الغريب الذي يشبه رأس الحمامة إلى حد بعيد، وقد احتشد عدد من الأشخاص في المكان، وقاموا بالتقاط الصور لهذا المخلوق الفريد.

يذكر أن مقطع الفيديو تم تصويره في مدينة غوييانغ بمقاطعة غويتشو جنوب غرب الصين، في الخامس من يوينو (حزيران) الجاري.

ويعتقد أن السمكة تنتمي إلى فصيلة فريدة من نوعها تعيش في المياه العذبة في قارتي آسيا وأمريكا الشمالية، وبعد أن شعر الصياد بالشفقة على السمكة، أطلق سراحها وأعادها إلى المياه بعد وقت قصير من اصطيادها.

وليست هذه السمكة المخلوق الغريب الوحيد الذي تم اكتشافه في الصين؛ إذ قامت طائرة درون غواصة باكتشاف 30 مخلوقاً جديداً في أعماق البحر مؤخراً، وفق ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.