10 إصابات في احتراق طائرة بمطار فرانكفورت (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

شاهد.. سرقة سيارة من أمام محل بالمجاردة

شاهد.. سرقة سيارة من أمام محل بالمجاردة

«البنوك» تكشف طريقة استرداد بطاقة الصرف الآلي إذا ابتلعها الجهاز

«البنوك» تكشف طريقة استرداد بطاقة الصرف الآلي إذا ابتلعها الجهاز

القبض على المسيء لقبائل الجنوب.. والسجن وغرامة 3 ملايين ريال بانتظاره

القبض على المسيء لقبائل الجنوب.. والسجن وغرامة 3 ملايين ريال بانتظاره

الإعلان عن 4882 وظيفة تعليمية مخصصة للرجال

الإعلان عن 4882 وظيفة تعليمية مخصصة للرجال

10 إصابات في احتراق طائرة بمطار فرانكفورت (فيديو)

0

تواصل – وكالات:

أصيب عشرة أشخاص بجروح طفيفة اليوم (الاثنين)، عندما اندلع حريق في عربة تجر طائرة تابعة لشركة «لوفتهانزا» في مطار فرانكفورت، بحسب الشركة.

وقال ناطق باسم الشركة الألمانية إن العربة كانت تجر الطائرة باتجاه بوابة المغادرة لنقل مسافرين في رحلة إلى الولايات المتحدة عندما اندلعت فيها النيران لأسباب غير معروفة.

وانتشرت النيران من العربة إلى الطائرة، وأظهرت صور عموداً هائلاً من الدخان الأسود. وقال الناطق إن الطائرة كانت فارغة، إلا أن «عشرة أشخاص نُقلوا للعلاج لضيق التنفس». وأصيبت الطائرة بأضرار جسيمة أدت إلى وقفها عن العمل.

إلا أن الحادث لم يتسبب في أي عرقلة لحركة الطيران في مطار فرانكفورت، بحسب موقع المطار الذي يعد الأكثر نشاطاً في ألمانياً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

القصيم.. احتراق قائد مركبة وإصابة آخر في تصادم مروع بـ«المذنب» (صور)

القصيم.. احتراق قائد مركبة وإصابة آخر في تصادم مروع بـ«المذنب» (صور)

مشهد يحبس الأنفاس.. طائرة تهبط اضطرارياً على طريق مزدحم بأمريكا (فيديو)

مشهد يحبس الأنفاس.. طائرة تهبط اضطرارياً على طريق مزدحم بأمريكا (فيديو)

طائرة تهبط اضطرارياً بهولندا.. والسبب غريب لن تتوقعه

طائرة تهبط اضطرارياً بهولندا.. والسبب غريب لن تتوقعه

بالتفاصيل.. الـ 152 دقيقة الأخيرة قبل الهبوط الاضطراري لطائرة «المدينة – دكا»

بالتفاصيل.. الـ 152 دقيقة الأخيرة قبل الهبوط الاضطراري لطائرة «المدينة – دكا»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

اللقاءات العائلية.. أبعادها وسبل تطويرها..
تدوينات حرة

اللقاءات العائلية.. أبعادها وسبل تطويرها..

المزيد
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. منبر لنشر علوم القرآن والسنة (صور)
تقارير وحوارات

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. منبر لنشر علوم القرآن والسنة (صور)

المزيد
تطهير وتعطير وتطوير
تدوينات حرة

تطهير وتعطير وتطوير

المزيد
«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته
تقارير وحوارات

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>