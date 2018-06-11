10 إصابات في احتراق طائرة بمطار فرانكفورت (فيديو)

تواصل – وكالات:

أصيب عشرة أشخاص بجروح طفيفة اليوم (الاثنين)، عندما اندلع حريق في عربة تجر طائرة تابعة لشركة «لوفتهانزا» في مطار فرانكفورت، بحسب الشركة.

وقال ناطق باسم الشركة الألمانية إن العربة كانت تجر الطائرة باتجاه بوابة المغادرة لنقل مسافرين في رحلة إلى الولايات المتحدة عندما اندلعت فيها النيران لأسباب غير معروفة.

وانتشرت النيران من العربة إلى الطائرة، وأظهرت صور عموداً هائلاً من الدخان الأسود. وقال الناطق إن الطائرة كانت فارغة، إلا أن «عشرة أشخاص نُقلوا للعلاج لضيق التنفس». وأصيبت الطائرة بأضرار جسيمة أدت إلى وقفها عن العمل.

إلا أن الحادث لم يتسبب في أي عرقلة لحركة الطيران في مطار فرانكفورت، بحسب موقع المطار الذي يعد الأكثر نشاطاً في ألمانياً.