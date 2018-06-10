علماء يكشفون عن فوائد صحية جديدة لـ«القهوة»

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تواصل – وكالات:

أكد خبراء من جامعة ولاية أوهايو، وعلماء من جامعة كاليفورنيا أن استخدام الكافيين يزيد من التركيز وكفاءة العمل.

ونشرت مجلة “Journal of Psychopharmacology ” مقالة عن نتائج دراسة أجراها فريق علمي أمريكي مشترك، درس حالة 72 طالباً لم يكونوا على دراية بالهدف الحقيقي للتجربة.

وفهم الطلاب المشاركون أن عليهم تجربة نوع جديد من القهوة، والمشاركة في اختيار جماعي للمواضيع العلمية التي يجب مناقشتها لاحقاً.

وتضمنت معايير اختيار المشاركين في التجربة عدم وجود حساسية لمادة الكافايين، وعدم شرب أكثر من 4 فناجين من القهوة يومياً.

ووجد الخبراء في سياق التجربة أن شرب القهوة قبل إنجاز المهمة حسّن من تقييم القدرة على العمل للفريق بـ 1.4 مرة.

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