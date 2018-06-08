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لمحبي اللحوم.. هكذا تحمي نفسك من «النقرس»
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تواصل – وكالات:

عندما تتراكم بلورات حمض اليوريك في المفاصل تسبب التهابات ومشاكل في الحركة، وتؤدي المستويات العالية من هذا الحمض إلى مرض النقرس.

وعند وجود زيادة في حمض اليوريك بالجسم ينصح الأطباء بالحد من الأطعمة والمشروبات الغنية بالحمض، مثل اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية والسكرية، وزيادة تناول فيتامين “سي”.

يقوم فيتامين “سي” بإزالة حمض اليوريك والتخلص منه عن طريق الكليتين، فينخفض مستوى الحمض في الدم، ويساهم باعتباره أحد مضادات الأكسدة القوية في تقليل الضرر الناتج عن وجود حمض اليوريك.

ويمكنك تناول عصير الليمون مع الوجبات الأساسية، كما يوجد الفيتامين في كثير من الفواكه التي يمكن تناولها كوجبات خفيفة، مثل الجوافة، والكرز، والأناناس، والعنب، والفراولة (الفريز).

ويوجد فيتامين “سي” أيضاً في الفلفل، والقرنبيط، والبروكلي، والطماطم، ويمكنك زيادته بعصر نصف ليمونة باستمرار على الخضار.

 

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