المستودع الخيري بحائل يساعد المحتاجين بنصف مليون ريال

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

الحكم على قاتل «تكفى يا سعد» بحد الحرابة «قتلاً وصلبًا»

الحكم على قاتل «تكفى يا سعد» بحد الحرابة «قتلاً وصلبًا»

مقيم بالمملكة يكسب 700 ألف ريال شهرياً.. ماذا يعمل؟ (فيديو)

مقيم بالمملكة يكسب 700 ألف ريال شهرياً.. ماذا يعمل؟ (فيديو)

النائب العام: ستسمعون قريباً ما يسركم (فيديو)

النائب العام: ستسمعون قريباً ما يسركم (فيديو)

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

المستودع الخيري بحائل يساعد المحتاجين بنصف مليون ريال

المستودع الخيري بحائل يساعد المحتاجين بنصف مليون ريال
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف وليد الشدوخي، المشرف على المستودع الخيري بالجمعية الخيرية بحائل، أن تكلفة الإنجازات بالمستودع بلغت في شهر مارس الماضي مبلغ (454،980 ريالاً)، شملت 1533 قسائم شرائية، تأثيث 18 منزلاً وغيرها.

وأوضح في بيان صادر عن “الجمعية” أنه تم استقبال 33 طناً من الملابس، و324 كيلو من الرز والطحين وكميات أخرى من الفواكه والتمور.

وفي هذا السياق فقد ثمَّن “فهد بن سالم الصوينع – المدير التنفيذي للجمعية الخيرية بحائل” التفاعل غير المستغرب من كافة أطياف المجتمع في تعزيز دور الجمعية وإثراء أنشطتها ومبادراتها الخيرية، داعياً إلى استمرار هذا التفاعل تجسيداً لمعاني التلاحم والترابط. وشدد على أن الجمعية تسعى حالياً إلى تطوير أعمالها ورفع كفاءة أدائها بما يحقق أهدافها النبيلة وتطلعات المجتمع.

ويواصل المستودع الخيري التابع للجمعية الخيرية بحائل إسهاماته الخيرة في إيصال المعونات العينية إلى الأسر الفقيرة والمحتاجين في منطقة حائل، حيث يستقبل “الفائض عن الحاجة” من الأسر المتبرعة، من مواد غذائية وملابس وأثاث منزلي وأجهزة كهربائية ثم يقوم بإيصالها إلى الأسر الفقيرة لسد حاجاتها الأساسية وتأمين متطلباتها من ضروريات الحياة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جامعة حائل تعلق الدراسة في جميع فروعها غداً

جامعة حائل تعلق الدراسة في جميع فروعها غداً

تعليق الدراسة غداً في جميع مدارس حائل

تعليق الدراسة غداً في جميع مدارس حائل

حائل.. توحيد مسارات طريق الملك خالد والملك فيصل في هذه الأماكن

حائل.. توحيد مسارات طريق الملك خالد والملك فيصل في هذه الأماكن

إغلاق 9 محطات وقود بمنطقة حائل

إغلاق 9 محطات وقود بمنطقة حائل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي
انفوجرافيك

بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي

المزيد
بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة
تقارير وحوارات

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة

المزيد
مسافر بلا جواز!!
مقالات

مسافر بلا جواز!!

المزيد
النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية
تقارير وحوارات

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>