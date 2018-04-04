المستودع الخيري بحائل يساعد المحتاجين بنصف مليون ريال

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كشف وليد الشدوخي، المشرف على المستودع الخيري بالجمعية الخيرية بحائل، أن تكلفة الإنجازات بالمستودع بلغت في شهر مارس الماضي مبلغ (454،980 ريالاً)، شملت 1533 قسائم شرائية، تأثيث 18 منزلاً وغيرها.

وأوضح في بيان صادر عن “الجمعية” أنه تم استقبال 33 طناً من الملابس، و324 كيلو من الرز والطحين وكميات أخرى من الفواكه والتمور.

وفي هذا السياق فقد ثمَّن “فهد بن سالم الصوينع – المدير التنفيذي للجمعية الخيرية بحائل” التفاعل غير المستغرب من كافة أطياف المجتمع في تعزيز دور الجمعية وإثراء أنشطتها ومبادراتها الخيرية، داعياً إلى استمرار هذا التفاعل تجسيداً لمعاني التلاحم والترابط. وشدد على أن الجمعية تسعى حالياً إلى تطوير أعمالها ورفع كفاءة أدائها بما يحقق أهدافها النبيلة وتطلعات المجتمع.

ويواصل المستودع الخيري التابع للجمعية الخيرية بحائل إسهاماته الخيرة في إيصال المعونات العينية إلى الأسر الفقيرة والمحتاجين في منطقة حائل، حيث يستقبل “الفائض عن الحاجة” من الأسر المتبرعة، من مواد غذائية وملابس وأثاث منزلي وأجهزة كهربائية ثم يقوم بإيصالها إلى الأسر الفقيرة لسد حاجاتها الأساسية وتأمين متطلباتها من ضروريات الحياة.