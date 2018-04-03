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طرق بسيطة تساعدك على الاسترخاء والتخلص من التوتر

طرق بسيطة تساعدك على الاسترخاء والتخلص من التوتر
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تواصل – وكالات:

كشف استطلاع جديد، أن 46% يناضلون من أجل الاسترخاء، فيما يشعر 75% من الناس أنهم نادراً ما يكون لديهم فرصة للترفيه عن أنفسهم، بحسب موقع “ديلي ميل”.

ويقدم اثنان من علماء النفس نصائحهم حول كيفية تغيير نمط حياتك للاسترخاء أكثر، فتقول الدكتورة ميجان أرول، وهي عالمة نفسية: “هذه النتائج مثيرة للقلق، إن الاسترخاء والتخلص من حياتنا المزدحمة أمر مهم لأنه يمنح أجسادنا وعقولنا فرصة لإعادة تقويمها”.

ويشرح عالما النفس الدكتورة ميجان أرول، والدكتورة جين ناش، مجموعة حيل بسيطة، قد تعيد تشغيل مهاراتك في الاسترخاء في غضون ثوانٍ فقط، ومنها:

– تنفس مثل طفل

واحدة من أسهل وأسرع وأقوى طرق الاسترخاء هي التنفس العميق عبر الحجاب الحاجز، مثلما يفعل الأطفال، فمن خلال أخذ نفس عميق فإننا نبدأ بتشغيل الجهاز العصبي السمبتاوي الذي يخفف من الاستجابة للإجهاد.

وتتمثل خطوات هذا التنفس في:

ضع يدك على معدتك وتأكد من أنها ترتفع عند استنشاق الهواء والانخفاضات عند الزفير.

استنشق من خلال أنفك مع العد إلى 3، وإخراج الهواء مع عد آخر إلى 3.

أثناء القيام بذلك، كرر كلمة “الهدوء” في ذهنك.

كرر التمرين من 5 إلى 10 مرات على فترات منتظمة طوال اليوم «عند الاستيقاظ، قبل الغداء، وعند وقت النوم».

– اجلس بشكل مريح، وتنفس من خلال الأنف، وأخرج الهواء من الفم، مع التركيز على الزفير، واسترخ بجسدك على الكرسي، ودع عقلك واهتمامك يهيمون على وجوههم من خلال جسدك، استخدم التصور للاسترخاء، فعقولنا لديها القدرة على نقلنا إلى فقاعة من الهدوء.

ابدأ بالتفكير في مكان تشعر فيه بالاسترخاء، حقل ريفي أو مكان محبب، ثم اغمض عينيك وفكر في ما شاهدته بالضبط، وسمعته، وشعرت به.

ولإنهاء التمرين، اسحب نفسك برفق من التصور الذي كنت فيه عن طريق أخذ نفس عميق من خلال الأنف على حساب ثلاثة، مع إخراج الزفير.

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