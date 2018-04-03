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اكتشاف كارثة صحية جديدة يُسبِّبُها «أكل المطاعم»

اكتشاف كارثة صحية جديدة يُسبِّبُها «أكل المطاعم»
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت نتائج أبحاث جديدة محبي الأكل في المطاعم إلى التفكير مرتين قبل المبالغة في طلب الأكل من الخارج والذهاب إلى المطاعم بشكل متكرّر.

وحذَّرت نتائج الدراسة من مطاعم الأكلات السريعة؛ نظراً لتأثيرها على توازن هرمونات الجسم، بسبب وجود مادة الفثالات في جميع الأطعمة الخارجية وخاصة سريعة التحضير، بحسب مجلة “جورنال إنفيرومنت إنترناشيونال”.

وقالت الدراسة: إن الذين يأكلون في الخارج ترتفع نسبة مادة الفثالات في أجسامهم بمعدل 40 بالمائة عن الحد الآمن، وتبلغ النسبة في أجسام المراهقين 55 بالمائة الذين يأكلون أكلات سريعة مثل البرغر والبيتزا باستمرار.

ولا تزال الآثار الصحية لمادة الفثالات غير معروفة بالكامل، لكن المؤكد أن كثرة التعرّض لها تؤثر على توازن الهرمونات في الجسم، وتؤدي إلى مشاكل في الحمل، وزيادة الوزن، وبعض أمراض السرطان، ومشاكل صحية أخرى.

واقترحت الدراسة التي أجريت في جامعة جورج واشنطن زيادة تناول الطعام المعد بالمنزل لتقليل نسبة الفثالات في الجسم، إلى جانب الفوائد الأخرى للأكل المنزلي مثل ضبط نسبة السكر والملح والدهون.

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