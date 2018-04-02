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5 نصائح تُجنب طفلك الإصابة بـ«حساسية الربيع»

5 نصائح تُجنب طفلك الإصابة بـ«حساسية الربيع»
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تواصل – فريق التحرير:

تعتبر “حساسية الربيع” من أكثر الأشياء التي تسبب المشاكل خاصة للأطفال؛ إذ إنها تصيب العين والجلد والتنفس وأكثر الأشخاص الذين يعانون منها مرضى الربو.

وفي هذا الصَّدد، قال الدكتور محمد زين الدين، أخصائي طب الأطفال، في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”: إن “العديد من الأطفال يتعرضون لمشاكل البرد والحساسية عند تغيير الفصول، لذلك يجب على الآباء، تطبيق عدد من النصائح”.

وبحسب “زين الدين” فإن النصائح هي:

1- اتباع نظام غذائي صحي متوازن يحتوي على الخضراوات والفواكه واللحوم، والأسماك الدهنية التي تحتوي على أوميجا 3.

2- تقوية الجهاز المناعي من خلال ممارسة الرياضة حيث أثبتت العديد من الدراسات أن الرياضة تعزز المناعة وتنظم الدورة الدموية.

3- استخدام البخاخات التي تحتوى على ماء البحر يومياً لتنظيف الأنف.

4- تناول أدوية الحساسية المناسبة والموصى بها من قبل الطبيب للوقاية من الإصابة بالعدوى.

5- الإكثار من تناول المياه يومياً للمحافظة على رطوبة الجسم وتجنب لزوجة البلغم في الصدر وزيادة الحساسية.

6- تجنب التنزه في الحدائق حتى نهاية الربيع.

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