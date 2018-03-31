استشاري يقدم نصائح مهمة للحفاظ على «العين» أثناء «الغبار» (فيديو)

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قدَّم الدكتور حافظ الفالح، استشاري أول طب وجراحة العيون والليزك، مجموعة من النصائح المهمة للحفاظ على صحة وسلامة العين أثناء موجبات الغبار.

وقال “الفالح” في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”: “إن تأثير الغبار على العين يكون تأثيراً محدوداً، لكن بعض المحاذير مهمة”.

ونصح باستخدام النضارة الشمسية للوقاية من الغبار أثناء النهار، وعدم استخدام العدسات اللاصقة واستبدالها بالنظارات الطبية، لأنه من الممكن أن تدخل ذرات الغبار تحت العدسات.

وأكد “الفالح” على ضرورة عدم حك العين أثناء موجة الغبار، لأنه قد تدخل حبيبات وذرات من الأتربة بداخلها، ويجب استخدام قطرات ترطيب العين.

وطالب استشاري طب العيون، بضرورة الذهاب على الطبيب والمستشفى فوراً في حالة ظهور أعراض حساسية مستمرة بالعين وجفاف بها لأخذ العلاج المناسب.