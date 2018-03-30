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لتنظيف الرئة من الغبار والسموم.. تناول هذه الأطعمة والمشروبات

لتنظيف الرئة من الغبار والسموم.. تناول هذه الأطعمة والمشروبات
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تواصل- وكالات:

الرئتان هما الوسيط بين الهواء الخارجي والدورة الدموية للجسم، وبذلك يلعبان دوراً هَامّاً فِي تنقية الهواء وفصل الأكسجين وإِخْرَاج الغبار.

ولضمان قيام الرئتين بوظائفهما، وتقليل متاعب التنفس فِي موسم الربيع؛ احرص على تناول الأطعمة والمشروبات التي تنظف الرئتين، وتشفي الأضرار الناتجة عن دخان السجائر وعادم السيارات والغبار:

* لتنظيف الرئتين من السموم تناول عصير العنب يَوْمِيّاً، مع إِضَافَة قطرات من الليمون (الحامض) إليه.

* لتحسين صحة رئتيك اشرب المزيد من الماء، مع الحد من تناول منتجات الألبان، واللحوم، والذرة، والقمح، والصويا.

* احرص على زيادة الخضروات الغنية بفيتامين “سي” و”أ” و”إي” لزيادة مضادات الأكسدة.

* تناول ملعقتين من زيت الزيتون يَوْمِيّاً.

* اشرب الزنجبيل والقرفة مع العسل باسْتِمْرَار، وكذلك الشاي الأخضر والليمون.

* الثوم من أفضل مصادر مضادات الأكسدة التي تنظف الرئتين، خَاصَّة إذا أكلته طازجاً.

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