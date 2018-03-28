غذاء مفيد جدا ويعالج الأمراض ولا يفسد مهما طال الزمن

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يحتوي العسل على خصائص فريدة جعلت منه دواء وعلاجا لأمراض مختلفة، ووفق الخصائص الكيميائية للعسل فإن أصله سكر بحسب دراسات مختلفة.

وعلى الرغم أن حبيبات السكر الأبيض تختلف عن عسل النحل، لكنه يتشابه في خصائصه في كونه أنه مركب استرطابي، أي لا يحتوي على الكثير من الرطوبة والمياه في الحالة الطبيعية، ما يعني أن عددا قليلا جدا من البكتيريا والكائنات الدقيقة قادرة على العيش في هذه البيئة منخفضة الرطوبة.

وحقيقة أن عسل النحل مركب قليل الرطوبة، فإن فرص بقاء الكائنات الدقيقة فيه والعيش فيه قليلة للغاية بل نادرة، وإن حصل ذلك، فإنها غالبا سرعان ما تموت لحاجتها للرطوبة، وذلك وفق تحليل أمينة هاريس المديرة التنفيذية لمركز العسل والتلقيح في معهد روبرت موندافي في جامعة كاليفورنيا، من هنا كان عسل النحل غذاء لا يفسد.