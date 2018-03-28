غذاء مفيد جدا ويعالج الأمراض ولا يفسد مهما طال الزمن

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

تعرّف على الإدارات التعليمية والجامعات التي علقت الدراسة

تعرّف على الإدارات التعليمية والجامعات التي علقت الدراسة

وزير الإسكان: إطلاق منتجات بالقسط الثابت قريباً بضمان 6 بنوك

وزير الإسكان: إطلاق منتجات بالقسط الثابت قريباً بضمان 6 بنوك

«حساب المواطن» يوضح 3 شروط للأهلية للحصول على الدعم

«حساب المواطن» يوضح 3 شروط للأهلية للحصول على الدعم

خليص.. ضبط شاب ابتز فتاة وهددها بالقتل ما لم تحقق رغباته

خليص.. ضبط شاب ابتز فتاة وهددها بالقتل ما لم تحقق رغباته

غذاء مفيد جدا ويعالج الأمراض ولا يفسد مهما طال الزمن

غذاء مفيد جدا ويعالج الأمراض ولا يفسد مهما طال الزمن
0

تواصل – متابعات:

يحتوي العسل على خصائص فريدة جعلت منه دواء وعلاجا لأمراض مختلفة، ووفق الخصائص الكيميائية للعسل فإن أصله سكر بحسب دراسات مختلفة.

وعلى الرغم أن حبيبات السكر الأبيض تختلف عن عسل النحل، لكنه يتشابه في خصائصه في كونه أنه مركب استرطابي، أي لا يحتوي على الكثير من الرطوبة والمياه في الحالة الطبيعية، ما يعني أن عددا قليلا جدا من البكتيريا والكائنات الدقيقة قادرة على العيش في هذه البيئة منخفضة الرطوبة.

 وحقيقة أن عسل النحل مركب قليل الرطوبة، فإن فرص بقاء الكائنات الدقيقة فيه والعيش فيه قليلة للغاية بل نادرة، وإن حصل ذلك، فإنها غالبا سرعان ما تموت لحاجتها للرطوبة، وذلك وفق تحليل أمينة هاريس المديرة التنفيذية لمركز  العسل والتلقيح في معهد روبرت موندافي في جامعة كاليفورنيا، من هنا كان عسل النحل غذاء لا يفسد.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«البامية».. قيمة غذائية هائلة ووقاية من أمراض خطيرة

«البامية».. قيمة غذائية هائلة ووقاية من أمراض خطيرة

عسل بنكهة الكهرباء في «صبيا جازان»!

عسل بنكهة الكهرباء في «صبيا جازان»!

الغذاء اليومي في المملكة.. تعرف على القيمة الغذائية لـ«الدجاج»

الغذاء اليومي في المملكة.. تعرف على القيمة الغذائية لـ«الدجاج»

شاهد.. «النحل» يحتل منزلاً في أستراليا

شاهد.. «النحل» يحتل منزلاً في أستراليا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«أبي أحمد علي» أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا.. تعرّف عليه
تقارير وحوارات

«أبي أحمد علي» أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا.. تعرّف عليه

المزيد
مراكز الصيانة تغلق أبوابها!!
مقالات

مراكز الصيانة تغلق أبوابها!!

المزيد
تعرَّف على الفريق الرسمي المصاحب لولي العهد في زيارته لأمريكا
تقارير وحوارات

تعرَّف على الفريق الرسمي المصاحب لولي العهد في زيارته لأمريكا

المزيد
«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية
تقارير وحوارات

«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>