هل يشعر الميت بزيارة أهله لقبره؟.. «السلمي» يوضح (فيديو)

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أكد الشيخ عبدالله السلمي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العَالِي للقضاء، أنه لا يمكن التحدث عن شَيْء غيبي لم نره إطلاقاً؛ لذلك لا يمكن معرفة مَا يَحْصُل فِي القبر.

وقال “السلمي” فِي لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قَنَاة “الرسالة”: “يجب أن نعلم أن الحياة البرزخية ثابتة بالْكِتَاب وَالسُّنَّة، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إن العبد إذا وُضع فِي قبره، وتولى عنه أصحابه، إنه ليسمع قرع نعالهم)”.

وأَوْضَحَ أستاذ الفقه المقارن، أن الحياة البرزخية مختلفة تَمَاماً عن حياة بني آدم، “ولهذا لا يمكن أن نعلم عن شَيْء غائب عنا إلا برؤيته، أو الخبر الصادق عنه”.