ظهور «سمكة مخيفة» في المحيط (فيديو)

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نشر علماء الأحياء مقطع فيديو لزوج سمكة السنارة (أبو الشص) التي تسكن المحيط الأطلسي الأكثر غموضاً.

وأَظْهَرَ الفيديو، أُنْثَى سمكة السنارة ويبلغ طولها حوالي 16 سم؛ إذ صنفها العلماء إِلَى نوع Caulophryne jordani، بِحَسَبِ مَا نقلته مجلة “سيانس”.

وتمكن العلماء للمرة الأولى من تصوير أُنْثَى سمكة السنارة مع ذكر صغير وَهُوَ ملتصق بها، حيث يندمج الذكر بشكل كامل مع الأُنْثَى ويَحْصُل على جميع العناصر الغذائية منها.

ولاحظ العلماء أن هذه اللقطات مُهِمَّة جداً؛ لِأنَّ معظم المعلومات حول هؤلاء الكائنات من أعماق المحيط، اقتبست بالصدفة من الصور التي تم التقاطها عن طريق شبكة الصيد.

لقد صُدم العلماء بحقيقة أن الألياف الزعنفية للأسماك التي تم تصويرها على الفيديو كانت تتوهج، وليس من الواضح مَا إذا كانت تعكس ضوء الكَاشِفات الخَاصَّة بالمركبة تحت الماء أو تشعها بنفسها.