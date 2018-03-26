ظهور «سمكة مخيفة» في المحيط (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«التحالف»: الصاروخ الحوثي على الرياض إيراني الصنع من طراز «قيام» (صور)

«التحالف»: الصاروخ الحوثي على الرياض إيراني الصنع من طراز «قيام» (صور)

في جلسة طارئة.. «الشورى» يتخذ قراراً بشأن المستثمرين الأجانب

في جلسة طارئة.. «الشورى» يتخذ قراراً بشأن المستثمرين الأجانب

مصابو «شظايا الصاروخ الحوثي» يروون ما حدث

مصابو «شظايا الصاروخ الحوثي» يروون ما حدث

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

ظهور «سمكة مخيفة» في المحيط (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

نشر علماء الأحياء مقطع فيديو لزوج سمكة السنارة (أبو الشص) التي تسكن المحيط الأطلسي الأكثر غموضاً.

وأَظْهَرَ الفيديو، أُنْثَى سمكة السنارة ويبلغ طولها حوالي 16 سم؛ إذ صنفها العلماء إِلَى نوع Caulophryne jordani، بِحَسَبِ مَا نقلته مجلة “سيانس”.

وتمكن العلماء للمرة الأولى من تصوير أُنْثَى سمكة السنارة مع ذكر صغير وَهُوَ ملتصق بها، حيث يندمج الذكر بشكل كامل مع الأُنْثَى ويَحْصُل على جميع العناصر الغذائية منها.

ولاحظ العلماء أن هذه اللقطات مُهِمَّة جداً؛ لِأنَّ معظم المعلومات حول هؤلاء الكائنات من أعماق المحيط، اقتبست بالصدفة من الصور التي تم التقاطها عن طريق شبكة الصيد.

لقد صُدم العلماء بحقيقة أن الألياف الزعنفية للأسماك التي تم تصويرها على الفيديو كانت تتوهج، وليس من الواضح مَا إذا كانت تعكس ضوء الكَاشِفات الخَاصَّة بالمركبة تحت الماء أو تشعها بنفسها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اكتشاف ظاهرة غريبة في المحيط الأطلسي تُشبه «مثلث برمودا»

اكتشاف ظاهرة غريبة في المحيط الأطلسي تُشبه «مثلث برمودا»

بالفيديو.. العثور على «هرمين» تحت مياه المحيط الأطلسي

بالفيديو.. العثور على «هرمين» تحت مياه المحيط الأطلسي

شاهد.. عاصفة بالمحيط الأطلسي تجمع أطناناً من الأسماك الصغيرة لأسماك القرش تتغذى عليها

شاهد.. عاصفة بالمحيط الأطلسي تجمع أطناناً من الأسماك الصغيرة لأسماك القرش تتغذى عليها

بالفيديو.. ظهور مخلوقات غامضة داخل المحيط الأطلسي

بالفيديو.. ظهور مخلوقات غامضة داخل المحيط الأطلسي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قصة «عبدالمطلب المصري» من البداية للنهاية.. قتله «الحوثي» قبل رؤية طفليه (فيديو)
تقارير وحوارات

قصة «عبدالمطلب المصري» من البداية للنهاية.. قتله «الحوثي» قبل رؤية طفليه (فيديو)

المزيد
من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟
تقارير وحوارات

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

المزيد
الهزيمة الفكرية
تدوينات حرة

الهزيمة الفكرية

المزيد
مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل
تقارير وحوارات

مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>