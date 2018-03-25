كيميائي يكشف حقيقة العلاقة بين «وميض الصحراء» و«الجن»

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كشف الدكتور رضوان الرشيد، المختص في الكيمياء الفيزيائية – تقنية النانو، حقيقة الشائعات المتداولة بشأن وجود علاقة بين وميض الصحراء و”الجن”.

وقال “الرشيد” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “معلومة كيميائية.. هل سبق وأن رأيت وميضاً في الصحراء واقتربت منه ولم تجد شيئاً؟.. لا تخف ليس جن فهو ناتج عن تحلل الفسفور من عظام الجيف واحتراقه بالهواء”.

وأضاف؛ رداً على سؤال مغرد قال فيه: لماذا ينتهي احتراق الفسفور عند الاقتراب منه؟: “ممكن أن يحترق عن قرب لكن غالباً لا يلاحظ عن بعد، واحتراقه يكون سريعاً جداً على شكل إضاءات خافته ويكون واضح جداً في الأيام ذات الظلام الحالك”.

يشار إلى أن مرتادي الصحراء تناقلوا شائعات حول ظهور “الجن” ليلاً وقيامه بإظهار ومضات في الصحراء؛ الأمر الذي أدى إلى فزع الكثيرين واعتقادهم بأنها حقيقة.