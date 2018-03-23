خلال 24 ساعة.. بناء منزل باستخدام الروبوتات وهذه تكلفته

تواصل – وكالات:

كَشَفَت شركة المقاولات الأمريكية ICON، عن مشروع قد يحدث طفرة فِي مجال البناء، من منطلق رغبتها فِي مساعدة مليار إِنْسَان يعيشون فِي أكواخ وفي أمَاكِن لا تصلح للسكن.

وذكر موقع “هاف بوست”، أن الشَّرِكَة قامت بتطوير منزل بمساحة 60 قدماً مربعاً عن طريق طابعة الـ3D، تكلفته لا تتجاوز 8 آلاف يورو؛ أَيْ مَا يعادل (36.700 ريال).

ويستغرق البناء، بِحَسَبِ “رُوسْيَا الْيَوْم”، أقل من 24 ساعة عبر تجميع أجزاء المنزل بواسطة روبوتات متطورة؛ الْأَمْر الذي وصفه خبراء بِأَنَّهُ بمثابة طفرة فِي عالم بناء المنازل.