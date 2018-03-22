دراسة: الشوي والطبخ على درجة حرارة عالية سببان لارتفاع الضغط

تواصل – وكالات:

أثارت نتائج دراسة جديدة من جامعة هارفارد، قلقاً حول تأثير اللحوم وطريقة طهيها على ارتفاع ضغط الدم، فقد تبين أن طبخ اللحوم والأسماك في درجات حرارة عالية بما في ذلك الشوي يزيد خطر ارتفاع الضغط بنسبة 15 بالمائة، وأن تناول اللحوم والأسماك أكثر من 15 يوماً في الشهر يؤدي إلى تزايد هذا الخطر بنسبة 17 بالمائة.

واعتمدت أبحاث الدراسة التي أشرف عليها البروفيسور جانج ليو من إدارة التغذية في جامعة هارفارد ببوسطن على البيانات الصحية لـ 53 ألف امرأة و17 ألف رجل.

وأظهرت الأبحاث أن تسخين اللحوم بكل أنواعها في درجة حرارة عالية يؤدي إلى إطلاق مكونات كيميائية تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وكانت دراسة نُشرت العام الماضي قد ربطت بين شوي الطعام وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 23 بالمائة.

ودعت الدراسة الجديدة إلى مراجعة طرق الطبخ وعدم اللجوء إلى الحرارة العالية. ويعتبر ارتفاع ضغط الدم مؤشراً على خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطة.