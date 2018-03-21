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دراسة ألمانية تحذر: ماكينات القهوة «مستعمرات» للجراثيم والبكتريا

دراسة ألمانية تحذر: ماكينات القهوة «مستعمرات» للجراثيم والبكتريا
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تواصل – متابعة:

حذَّرت دراسة ألمانية من استخدام ماكينات تصنيع القهوة، مؤكدة أن هذه الأدوات تجمع آلاف الجراثيم والبكتيريا، خصوصًا في خراطيم المياه، وفي فوهات خروج القهوة من الماكينة، وفي خزان المياه.

وشبَّه الباحث الألماني “يان شاغيش” الذي أجرى دراسة ضمن دراساته العليا للحصول على درجة الماجستير من جامعة راين فال، خراطيم المياه داخل ماكينات القهوة بالمستعمرات الجرثومية.

وقال الباحث الألماني لموقع “فوكوس” الألماني إنه عثر على أغشية تحتوي على مستعمرات من البكتيريا في ماكينات القهوة، وهي مستعمرات لا تتواجد إلا في مغاسل المياه فقط.

وعقب صدور تحذيرات الباحث من مخاطر استخدام هذه الأدوات من دون تنظيف، قدم موقع «تشيب» الألماني بعض النصائح لتنظيف ماكينة القهوة، والتي تمثلت في تجديد الماء كل يوم في خزان المياه في الماكينة قبل الاستعمال، وغسل خزان القهوة بعد كل استعمال، وإعداد القهوة ساخنة؛ لأنه إذا تم اختيار 68 درجة مئوية مثلاً لتحضير القهوة بدلاً من 60 أو 63 مئوية المتعارف عليها، يمكن حينئذ القضاء على الكم الأكبر من البكتيريا.

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