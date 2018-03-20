حبوب من الشوكولاته مفيدة جدا لمرضى «السكري»

تم تطوير حبوب تحتوي على العناصر الغذائية الرئيسية الموجودة في الكاكاو، والتي تحمي المرضى المصابين بالسكري من مضاعفات تهدد حياتهم.

ويقول الباحثون بأن المواد الكيماوية، المسماة باللافانول، يمكن أن تتحول إلى دواء للحؤول دون تأثيرات المرض الضارة.

وقد خلصت دراسة حديثة نشرت في دورية “مضادات الأكسدة” إلى أن الحبوب تحسّن السيطرة على نسبة السكر في الدم، وتقلل من مستويات الدهون الضار في الدم، وتساعد على تجنب الأضرار الطويلة الأمد المصاحبة لمرض السكري.

وبدأ تداول الحبوب في المملكة المتحدة بعدما تمت الموافقة عليها كغذاء طبي من قبل هيئة سلامة الأغذية الأوربية.

وتحتوي كل حبة من شوكولاه الفلافونول على 200 ميلي غرام من مستخلص فلافان الكاكو، أي أكثر بثلاثة أضعاف من الكمية اليومية الموصى بها للتحكم بمرض السكري.

من الجدير بالذكر بأن دراسات إضافية يجريها فريق من المختصين من مؤسسة “بلود فلو” بالتعاون مع جامعة هارفارد الأمريكية، بهدف معرفة فيما إذا كانت الحبوب تقلل من معدل الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والخرف، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.