دراسة: شُح «الحيوانات المنوية» يزيد الأمراض لدى الرجال

تواصل – وكالات:

خلصت دراسة حديثة، شملت 5177 ذكراً، أن الرجال الذين تشح لديهم الحيوانات المنوية “معرضون بشكل أكبر للأمراض” وكانوا أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم وزيادة نسبة الدهون في الجسم وزيادة في نسبة الكولسترول الضار بنسبة 20%، وأكثر عرضة لانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لديهم.

وبحسب الـ‘‘بي بي سي‘‘ وجد العلماء الباحثون، أن معظم الرجال الذين كانوا يعانون من شح الحيوانات المنوية كانوا يعانون من بعض العوامل المرتبطة بأمراض، مثل مؤشر نسبة الطول إلى وزن الجسم وارتفاع ضغط الدم، وهي بدورها تعتبر عوامل مؤثرة في الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والجلطات.

وأوصى مُعدّو الدراسة بضرورة فحص الرجال ذوي الحيوانات المدنية المنخفضة، للتأكد من عدم إصابتهم بأمراض أخرى.

ويعتبر انخفاض عدد الحيوانات المنوية أو ضعفها عوامل مسببة لعدم الحمل لدى واحدة من كل 3 نساء ممن يواجهن صعوبة في الحمل.