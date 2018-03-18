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طرق طبيعية لتخفيف تضخم البروستاتا

طرق طبيعية لتخفيف تضخم البروستاتا
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تواصل – وكالات:
يسبب تضخم البروستاتا مجموعة من الأعراض المزعجة تؤثر على حياة الرجل، كما قد يصير هذا التضخم القلق حول سبب التورّم واحتمال وجود سرطان. لكن نظراً لأن تضخم غدة البروستاتا الحميد أمر شائع بن الرجال بعد تجاوز الـ 50، يُنصح باستخدام الطرق العلاجية الطبيعية قبل اللجوء إلى الأدوية.
الليكوبين مادة مضادة للأكسدة تخفض تورّم البروستاتا، وتوجد بكثرة في الطماطم المطبوخة والبطيخ والفلفل الأحمر.

الليكوبين: مادة الليكوبين من مضادات الأكسدة الفعّالة والتي توجد في فواكه وخضراوات عديدة. وقد أظهرت دراسات أن الليكوبين يخفض تضخم البروستاتا. يوجد الليكوبين بكثرة في الطماطم المطبوخة، كما يوجد بنسب أقل في البابايا والعنب الأحمر والجوافة والبطيخ والجزر والفلفل الأحمر والملفوف الأحمر والمشمش.

الزنك: من أكثر المغذيات التي تساعد على خفض تضخم البروستاتا الزنك، ويمكنك الحصول عليه من الأكلات البحرية، والبذور (مثل اللب الأبيض) والمكسرات وخاصة الكاجو، والسمسم.

الشاي الأخضر: تناول كوبين أو 3 من الشاي الأخضر في اليوم يخفض تورم البروستاتا الحميد، ويحمي من سرطان البروستاتا.

عشبة القراص: شاي عشبة القراص أو NETTLE مصدره أمريكا الشمالية، ويمتاز باحتوائه على مضادات للأكسدة تقلل التهابات وتضخم البروستاتا وعلى كمية وفيرة من الزنك.

الماء. تناول لترين من الماء على الأقل في اليوم لكن لا تشرب كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة، واحرص على عدم شرب الكثير من الماء قبل النوم.

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