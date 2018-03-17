مقدمة برنامج: «أحسد عمال النظافة على رواتبهم وبدلاتهم» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شهدت حلقة برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أمس الجمعة، نقاشاً ساخناً بين مذيعتين، حول مسألة إعطاء عمال النظافة “صدقات”، ووصفتهم إحداهما بأنهم “ماكرون”.

وقالت إحدى المذيعات؛ تعليقاً على توجيه أمانة الرياض بضرورة منع إعطاء أموال لعمال النظافة: “عامل النظافة آكل شارب نايم وعنده سكن وبدلات وعنده تذكرة وراتب، والله إني أحسده على اللي عنده”.

من جانبها، ردَّت عليها زميلتها بقولها: “عمال النظافة ما يطلبون أموالاً، والغالبية متعففون”، فيما قاطعتها المذيعة السابقة بقول: “لا هم محتالون، ويجي عندك يستعطفك”.